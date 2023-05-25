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Otomobilin çarptığı motosikletin sürücü polis memuru hayatını kaybetti

DHA

Otomobilin çarptığı motosikletin sürücü polis memuru hayatını kaybetti


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Ula ilçesinde, kavşakta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü polis memuru Mustafa Pala (25), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Ula ilçesi Yüksekokul Kavşağı'nda meydana geldi. Ula Çevre Yolu'nda seyir halindeki Mustafa Pala yönetimindeki 48 EJ 503 plakalı motosiklete, kavşaktan çıkan Ramazan Coşkun idaresindeki 48 PL 644 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Polis memuru olan Mustafa Pala'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Pala´nın cenazesi, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. Bekar olan Pala'nın Ula Geri Gönderme Merkezi'nde görev yaptığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil sürücüsü Ramazan Coşkun gözaltına alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Ula Cavit AKGÜN
2023-05-25 18:04:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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