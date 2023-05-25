Türk caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer'in cenazesi İstanbul'a gönderildi



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Türk caz müzisyeni, piyanist şantör 101 yaşındaki Bozkurt İlham Gencer'in cenazesi uçakla İstanbul'a gönderildi.

Türkiye'nin ilk piyanist şantörlerinden biri olan caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer, Bodrum'da tedavi gördüğü özel bir hastanede, dün hayatını kaybetti. Bozkurt İlham Gencer'in ölüm haberini, oğlu şarkıcı Bora Gencer, sosyal medya hesabından duyurdu. Gencer yaptığı paylaşımda, "Babam Türkiye'nin babası, benim canım varlığımın sebebi dünya iyisi insan adam gibi adam Bozkurt İlham Gencer'i kaybettik. Gereken bilgileri daha sonra vereceğim. Büyük üzüntü içerisindeyiz, çok uğraştık çok emek verdik. Keşke elimizden daha fazlası gelebilseydi" ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, sabah cenazeyi özel hastaneden alarak morga kaldırdı. Cenaze daha sonra saat 17.30'da BodrumMilas Havalimanı'na getirildi. Cenaze, 18.30 uçağıyla İstanbul'a gönderildi.

Öte yandan, Gencer'in yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-05-25 19:23:34



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