İş vaadiyle getirdikleri yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladılar: 2 tutuklama



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yurt dışından iş bulma vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Marmaris ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle şüphelilere yönelik 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis, fuhuş şebekesinin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdikleri belirledi. Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, 'Çok para kazanıp, zengin olacaksınız' diyerek, fuhşa zorladıkları belirlendi.

'AYRILMAK İSTEYENLER SANTAJ YAPTILAR'

Bu sırada kadınların çıplak fotoğrafları çekilirken, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin WhatsApp üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarının ve tekrar geri dönmelerinin sağlandığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından dün sabah saatlerinde operasyon için harekete geçti. 3 farklı adrese 8 ekip ve 32 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuş çetesinden kurtarılan 8 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.U. (44) ile A.Ç. (53) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-05-25 19:52:02



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