Oy kullanmaya oksijen tüpüyle geldi

Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 76 yaşındaki Emine Topçuoğlu, tedavi gördüğü hastaneden oksijen tüpüne bağlı olarak, sandığa getirilerek sedyede oyunu kullandı.
Cumhurbaşkanı Seçimleri ikinci oylaması kapsamında Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Emine Topçuoğlu, oksijen tüpüyle ambulansa koyularak oy kullanmaya gitti. Ambulansla, Gümüşlük Mahallesi Kemal Durmaz İlköğretim Okuluna getirilen Topçuoğlu, sedyeyle oy kullanacağı sınıfa çıkarıldı. Oyunu kullanan Topçuoğlu alkışlarla uğurlandı. Topçuoğlu ambulansla tekrar hastaneye götürüldü.(DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-05-28 14:54:35
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