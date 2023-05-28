Nejat İşler oyunu Bodrum'da kullandı

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla), (DHA)- OYUNCU Nejat İşler, oyunu Muğla'nın Bodrum ilçesinde kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Bodrum'da vatandaşlar, oy verme işlemi için sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Oyuncu Nejat İşler de Gümüşlük Mahallesi'nde bulunan Kemal Durmaz İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. Bodrum'da yaşayan İşler, komşularıyla da bir süre sohbet edip, okuldan ayrıldı.(DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-05-28 15:09:58



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