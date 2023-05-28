Bodrum'da oyunu kullanan soluğu plajda aldı

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, oyunu kullanan vatandaşlar, plajlara gidip, denize girdi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamada Bodrum'da vatandaşlar, sandık başına gitti. Oy kullanan seçmenler daha sonra sıcak havayı fırsat bilip sahile gitti. Kumbahçe başta olmak üzere Gümbet ve Bitez sahilinde yoğunluk gözlendi. Bazı vatandaşlar denize girmeyi tercih ederken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-05-28 15:47:46



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