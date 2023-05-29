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Muğla'da sağanak sonrası hortum oluştu

DHA

Muğla'da sağanak sonrası hortum oluştu


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, sağanağın ardından hortum oluştu. Hortum, cep telefonuyla görüntülendi.
Menteşe'de öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası Karadağ mevkisindeki dağlık alanda hortum oluştu. Hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntü sosyal medyadan paylaşıldı. Hortum herhangi bir hasara neden olmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN
2023-05-29 15:25:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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