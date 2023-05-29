Bodrum'da Dragon Dünya Şampiyonası heyecanı başladı



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)Bodrum'da bu yıl ilk kez düzenlenen Dragon Dünya Şampiyonası büyük bir heyecanla başladı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'e düğün hediyesi olan ikonik tekne Bluebottle şampiyonaya katıldı. Türkiye Yelken Federasyonu, Uluslararası Dragon Birliği (IDA), Türk Dragon Birliği (TDB) ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen yarışlar, dünyanın dört bir yanından 23 ekip ve 71 yelkenci Karaada açıklarında start aldı.

Dünya çapında 2 yılda bir farklı bir ülkede düzenlenen ve bu yıl Bodrum'da ilk kez gerçekleşen Dragon Dünya Şampiyonası büyük heyecana sahne oluyor. Uluslararası Dragon Birliği Başkanı Martin Payne'nin start verdiği şampiyona 29 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasında sürecek. Bodrum, 4 sene önce TDB'nin (Türk Dragon Birliği) çalışmaları neticesinde seçilmiş yarışların merkezi olarak seçilmişti. Şampiyonaya katılan ülkeler arasında Türkiye, İsviçre, Portekiz, İngiltere, Macaristan, Avustralya, Belçika yer alıyor. Yarışlarda toplam 8 Türk ekibi ve 30 Türk yelkenci bulunuyor.

KRALİYET AİLESİNİN TEKNESİ YARIŞIYOR

8 Eylül 2022'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'e düğün hediyesi olan ikonik tekne Bluebottle şampiyonanın favorileri arasında yer alıyor. Çarpıcı mavi rengi, etkileyici hızıyla sayısız yarış kazanan ve dünyanın dört bir yanındaki denizcilerin kalbini fetheden Bluebottle geçmişi yarım asrı aşan efsanevi bir tekne olarak biliniyor. 1948 yılında Island Sailing Club tarafından Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'e düğün hediyesi olarak verilen tekne kraliyet çiftinin yanı sıra tanınmış birçok isim tarafından da kullanılmıştı. İlk olarak 1956 Melbourne Olimpiyatları'nda Graham Mann'ın ellerinde bronz madalya kazanan Bluebottle, 20-24 Mayıs 2023 tarihleri arasında Bodrum'da düzenlenen Dragon Açık Türkiye Şampiyonası'nda Graham Bailey, Julia Bailey, Gillian Hamilton'dan oluşan ekibiyle İngiltere adına yarışarak şampiyon olmuştu.

CÜNEYT BÜYÜKUÇAK: ÜST DÜZEY YELKENCİLER VAR

Yarışlarda rekabetin yüksek olduğunu söyleyen organizasyon Komitesi Başkanı Cüneyt Büyükuçak, "İyi bir yarış olacağını düşünüyoruz. Bizim 7-8 ülkeden Türkiye hariç yarışmacımız var. Toplam 100 kişilik bir ekip, 28 tekne denizde bulunuyor. Dragon 1930 yıllarında tasarlanmış ve 2023'e kadar aynı standartlarda üretilmekte olan bir tekne. 1972 yılına kadar zaten olimpik bir sınıftı. Şu anda Dünya'da yarışan en üst düzey yelkencilerin bulunduğu bir sınıftır. Şu anda da zaten biz onları konuk ediyoruz burada. Rekabet seviyesinin çok yüksek olduğu bir yarış beklentimiz var" dedi.

"DÜNYA ŞAMPİYONASI ÜLKEMİZDE İLK DEFA DÜZENLENİYOR"

Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de ilk kez düzenlendiğini belirten Büyükuçak, "Zaten ön yarışlar olan Türkiye Açık Şampiyonası'nda ve Grand Prix dediğimiz Nisan ayında yaptığımız yarışta da bu rekabet seviyesini gördük. Çok heyecanlı yarışlar oluyor. Dünya Şampiyonası ülkemizde ilk defa düzenleniyor. Bluebottle teknesi İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Royal Yat Britanya ile birlikte kurduğu bir vakfın sahip olduğu bir tekne. Bu tekne orijinal olarak Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'e düğün hediyesi olarak verilmiştir. Prens Philip, dragon yarışlarına katılıp birçok başarı kazanmıştır bu tekneyle. Bu tekne 1948 yılında inşa edildi ve hala rekabetçi formunu korumakta. Zaten Açık Türkiye Şampiyonası'nı kazanan tekne de bu tekne oldu" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2023-05-29 16:51:36



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