Eski sevgilisi, balkonda av tüfeğiyle öldürdü (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, evinin balkonunda Hasret Çakır'ı (41) av tüfeğiyle öldüren ve kaçtığı Bodrum'da yakalanan Murat Bozkurt (48) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Muğla / Köyceğiz Cavit AKGÜN

2023-05-30 19:28:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.