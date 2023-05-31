Bodrum'a iki kruvaziyer ile 1982 turist geldi



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesine yanaşan iki kruvaziyer ile toplam 1982 turist geldi. Turistlerden bazıları denize girdi, bazıları ise çarşıya gidip, alışveriş yaptı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a, saat 07.00 sıralarında Bahamalar bayraklı 277 metre uzunluğundaki 'Resilient Lady' adlı kruvaziyer yanaştı. ABD ve İngiliz ağırlıklı 1410 yolcu ile 1092 personelin bulunduğu kruvaziyer, saat 23.00'te Yunanistan'ın Mikonos Adası'na hareket edecek. Bahamalar bayraklı 180 metre uzunluğundaki 'Seabourn Encore' kruvaziyer de saat 08.00 sıralarında Bodrum'a geldi. Yine ABD ve İngiliz ağırlıklı 572 yolcu ile 415 personelin olduğu kruvaziyer, saat 23.00'te Rodos'a gidecek.

Öte yandan Bodrum'a inen turistlerden bazıları, Kumbahçe Paşatarlası Plajı'nda denize girdi; bazıları ise şezlongta güneşlendi. Bazı turistler de çarşıya gidip, alışveriş yaptı, kafelerde vakit geçirdi. Bodrum Kalesi ve Antik Tiyatro gibi noktaları gezen turistler de güzel havanın tadını çıkardı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-05-31 14:43:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.