Muğla'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda çakmak görünümlü suikast silahı da ele geçirildi; 45 gözaltı

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Cavit AKGÜNFırat AKAY/ MUĞLA (DHA)- MUĞLA'da, polis ekiplerince düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 45 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çakmak görünümlü suikast silahı ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenledi.

5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler bugün saat 06.30'da Bodrum ve Milas'ta 39 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona 53 ekip, 2 özel hareket, 232 personel, 2 hava aracı ve 6 narkotik köpeğinin de yer aldığı adreslere eş zamanlı yapılan baskında 45 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 kilo 125 gram skunk, 500 gram esrar, 300 gram metamfetamin, 561 sentetik hap, 40 gram kannabinoid, 8 gram kokain, 5 hassas terazi, 1 tüfek, 8 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ve 607 tabanca mermisi ele geçirildi.

Öte yandan, aramalarda çakmak görünümlü suikast silahı da ekiplerin dikkati sayesinde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜNFırat AKAY

2023-05-31 18:59:25



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