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Eski sevgilisini öldürmeden önce oğluna tehdit mesajı göndermiş

DHA

Eski sevgilisini öldürmeden önce oğluna tehdit mesajı göndermiş


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) -MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, evinin balkonunda 2 çocuk annesi Hasret Çakır'ı (41) av tüfeğiyle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan eski sevgilisi Murat Bozkurt'un (48) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, savcının, Hasret Çakır'ın, oğlu A.A.'ya attığı 'Gerekirse can gidecek üçünüzden biri. Sonra söylemedin deme' mesajını sorması üzerine Bozkurt, "Mesajı kavga etmemiz nedeniyle yazmıştım" dedi.
Köyceğiz'in Yangı Mahallesi'nde pazartesi günü saat 22.30 sıralarında silah sesi duyan çevredekiler, bir eğlence mekanında garsonluk yapan Hasret Çakır'ı tek katlı evinin balkonunda kanlar içinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurulan 2 çocuk annesi Çakır, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hasret Çakır, Yangı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay sonrası çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Çakır'ın çiftçilik yapan eski sevgilisi Murat Bozkurt tarafından vurulduğunu belirledi. Olayın ardından 48 UK 247 plakalı otomobille Bodrum ilçesine kaçtığı tespit edilen Bozkurt, suç aleti av tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alındı. Bozkurt jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Murat Bozkurt'un savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Bozkurt ifadesinde, Hasret'in kendisiyle evlenmek istediğini belirtip, "Olumlu cevap verdim. Ancak, Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ne gitmek istediğimi söylüyordum. Ancak o, Yangı'da yaşamaya devam etti. İlişkimiz iki hafta önce bozuldu. 100 bin lira tutarında evin tadilatı için para istemişti. Bu parayı elden verdim. İki, üç gün kadar sonra kart borcunu ödeyeceğini söyleyerek 50 bin lira istedi. Bu kadar kart borcu olamayacağını söyledim. Bunun üzerine tartışmalarımız yoğunlaştı. Israrla yeniden farklı miktarda para talep ediyordu. Olumsuz cevap vermem üzerine artık görüşmek istemedi. Telefonlarımı engelledi. Bunun üzerine kendisine bu zamana kadar harcamış olduğum miktarları iade etmesini, bunun karşılığında ısrarcı olmayacağımı ve ilişkimizin biteceğini belirttim. Artık başka biriyle birlikte olduğunu, o kişinin daha iyi baktığını, harcamış olduğu paraları da geri vermeyeceğini belirtti. Olay yerine av tüfeği ile gitmiş olsam da anlaşmazlıklarımızı çözmek için konuşacaktım. Hasret'in evinin önünde yabancı aracı görmem üzerine çok sinirlendim. Sinirli olarak gitmiştim. Av tüfeğini ateşledikten sonra aracıma yöneldiğim sırada pişmanlık hissettim. Amacım korkutmaktı, çok pişmanım" dedi.
Savcının, Hasret Çakır'ın oğlu A.A.'ya attığı 'Gerekirse can gidecek üçünüzden biri, bunu unutma. Sonra söylemedin deme' mesajını sorması üzerine Murat Bozkurt, "Mesajı kavga etmemiz sebebiyle yazmıştım. Mesaj içeriğini kabul ediyorum. Keşke evine gidip kendisiyle konuşsaydım. Olaydan sonra korkmam sebebiyle kolluk kuvvetlerine Bodrum ilçesi sınırlarında olduğumu söyledim. Kaçma amacım yoktu" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Köyceğiz Cavit AKGÜN
2023-06-01 09:54:24

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