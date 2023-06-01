Muğla'da sahte içki operasyonu; 2 gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) -MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 206 litre sahte içki ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaca'da oturan B.K. ile A.A.'nın evlerinde sahte içki ürettikleri bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bu sabah şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 206 litre sahte içki, 5 litre etil alkol, 1 alkol damıtma bidonu, 1 doldurma hunisi, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 9 mermi ele geçirildi. B.K. ile A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Cavit AKGÜN
2023-06-01 13:13:52
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