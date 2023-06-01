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Evli çifti öldürdüğü suçlamasıyla 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen sanık, beraat etti

DHA

Evli çifti öldürdüğü suçlamasıyla 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen sanık, beraat etti


Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 9 Mart 2016'da çobanlık yapan Cahit Paslı (44) ve eşi Hatice Paslı'nn (38) motosikletle keçilerinin yanına giderken uğradıkları tüfekli saldırıda öldürülmesiyle ilgili olarak Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan 14 aydır tutuklu sanık Muhammet Ali Varçın'ın (48) oy çokluğuyla beraatine karar verildi. Mahkeme başkanı karara muhalefet şerhi koydu.
Fethiye'de çobanlık yapan Cahit Paslı, yanına eşi Hatice Paslı'yı da alıp, 9 Mart 2016 tarihinde motosikletiyle, Mendos Dağı Alışlıbaşı mevkisindeki keçilerinin yanına giderken, tüfekli saldırıya uğradı. Saçmalar, 2 çocuk babası Cahit Paslı'nın göğsüne, Hatice Paslı'nın da sırtına isabet etti. Karı-koca hayatını kaybetti. Yakın mesafeden açılan ateş sonucu öldükleri belirlenen Paslı çiftinin katil ve katilleri bulunamadı. Olayın ardından haftalar boyunca bir televizyon kanalında çiftin katilinin bulunması için yayınlar yapıldı. Ancak, bir sonuç alınamadı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayetin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde dosyayı yeniden ele aldı. Jandarma yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, çoban çiftin ölümüyle ilgili, Paslı çiftinin arkadaşı olduğu öğrenilen Muhammet Ali Varçın'ı 9 Mart 2022'de şüpheli olarak yakaladı. Varçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Varçın hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Davanın dün görülen duruşmasına tutuklu sanık Muhammet Ali Varçın, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Elmalı Ceza Cezaevi'nden katıldı. Duruşmada savcı, mütalaasını açıklayıp, sanık Varçın'ın öldürülen Paslı çiftine karşı eski ortaklıklarından ve hayvanlarının çalınması olaylarından dolayı husumet beslediğini belirtti. Savcı olayın öncesinde Varçın'ın farklı kişilere Paslı çiftini kastederek 'İkisini birden ortadan kaldırmak lazım', 'Ben bu Cahit Paslı'yı öldüreceğim ama Allah'ından bulsun' diyerek öldürme kastını ortaya koyan sözler söylemesi, olay günü ellerinden ve tüm giysilerinden alınan svaplar üzerinde atış artığı tespit edilmesi, olay sonrasında ise eşine yöresel dilde 'işe yaramaz hale geldi' anlamına geldiği belirtilen 'eşek kör' diye mesaj atması ve bununla ilgili mantıklı bir açıklama yapamamasının birlikte değerlendirildiğinde savunmalarının gerçeği yansıtmadığı, cezadan kaçmaya yönelik olduğu bu nedenle de itibar edilemeyeceğini söyledi. Savcı, husumetli olmaları nedeniyle çalındığını ileri sürdüğü tüfeğiyle Paslı çiftini öldürdüğünü belirttiği Varçın'ın eylemlerini önceden planlayarak hareket ettiğinin anlaşıldığını da vurgulayıp, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.
'SUÇU KABUL ETMİYORUM'
Tutuklu sanık Varçın ise savunmasında suçsuz olduğunu tekrarlayıp, beraatini istedi. Tutuklu sanık Muhammet Ali Varçın mütalaaya karşı savunmasında ise "Kimseyi öldürmedim, benim çalınan tüfeğim oraya nasıl gittiğinin araştırılmasını istiyorum. Olay saatinde nerede olduğum telefon sinyallerinden bellidir. Suçu kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.
KARAR OY ÇOKLUĞUYLA VERİLDİ
Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan Fethiye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 14 aydır tutkulu bulunan sanık Muhammet Ali Varçın'ın Paslı çiftini 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan oy çokluğuyla beraatine karar verdi. Mahkeme başkanı, detayları daha sonra gerekçeli kararda yer almak üzere, sanıktan alınan sağ ve sol el ile tüm giysi svapları üzerinde atış artığı tespit edilmesi ve toplanan diğer delillerle birlikte sanığın cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle karara şerh düştü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Sedat ÜNAL
2023-06-01 17:09:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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