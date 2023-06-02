Bodrum'da kayıp olarak aranan kadın, su sarnıcında ölü bulundu



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kayıp olarak aranan Gülsüm Yavaş'ın (57), su sarnıcında cansız bedeni bulundu.

Pınarlıbelen Mahallesi'nde yaşayan Osman Yavaş, önceki akşam birlikte uyuduğu eşi Gülsüm Yavaş'ın sabaha karşı yanında olmadığını fark etti. Çevrede arama yapan Osman Yavaş, eşine ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, 2 çocuk annesi Gülsüm Yavaş'ı bulmak için çalışma başlattı. Dron destekli arama yapan ekiplere, mahalleli de destek verdi.

Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, saat 01.00 sıralarında, Etrim Beylik Ovası mevkisinde Gülsüm Yavaş´ı su sarnıcında hareketsiz buldu. Çağırılan sağlık ekibinin kontrolünde, Gülsüm Yavaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yavaş'ın vücudunda herhangi bir darp ya da kesici-delici alet izine rastlanmadı.

Savcının incelemesinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yavaş'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-06-02 11:23:57



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