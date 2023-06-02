Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya: Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, Eyüpspor'u eleyerek Süper Lig'e çıkma yolunda önemli bir adım atacaklarına inandığını belirtti.

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı finali rövanşında pazar günü saat 16.00'da başlayacak maçta İstanbul'da 1-0 mağlup olduğu Eyüpspor'u konuk edecek Bodrumspor'un başkanı Rıza Karakaya değerlendirmelerde bulundu. Takımıyla gurur duyduğunu belirten Karakaya, "Biz takım olarak çok mutluyuz, gururluyuz. Bizler belki bu ligde sürpriz yapmış gözükebiliyoruz. Herkesin gözünde Eyüpspor ligin favorisi durumunda ama biz şansları eşit görüyoruz. Biz oyuncu grubumuza inandık. Geçen sezondan bu yana iskelet kadromuzu bozmadık. Bu futbolcu grubuyla buralara geldik ve bu oyuncularımızla Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Rakibimiz Eyüpspor çok büyük bütçelerle kuruldu. Bizden 7 ya da 8 misli fazla bütçeye sahipler. Ancak Eyüpspor da bunun stresini yaşıyor. Biz sahaya çıkıp taraftarımızla bütünleşeceğiz ve sonucu alacağımıza eminiz" dedi.

"HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Bodrumspor olarak arkalarında kimsenin olmadığını ifade eden Rıza Karakaya, "Bizim arkamızda sadece koca Bodrumspor taraftarı var, kalbinde Bodrum sevgisi olanlar var. İlçe Stadı'na herkesi bekliyoruz. Taraftarımızla bütünleşeceğiz. Eyüpspor'u geçemesek de takımımızla gurur duyarız. Elimizden gelen mücadeleyi yaptığımız için gururlanırız. Pazar günü hak eden kazansın. Her zaman olduğu gibi asla vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Eyüpspor taraftarının ilk maçta kendilerini centilmence karşıladığını sözlerine ekleyen Karakaya, "Eyüpspor taraftarına teşekkür ediyorum. Protokol ve VIP tribününde ise bazı aksaklıklar oldu. Ancak eski dostuluğumuz var. Bunun adına yaşananları sineye çektik" yorumunu yaptı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2023-06-02 11:50:07



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