Tekne turunda balina görüntülediler

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Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)-MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında yüzeye çıkan 10 metre uzunluğundaki balina, tekne turundaki turistlerce cep telefonları ile görüntülendi.

Amos Antik Kenti açıklarında tekne turuna çıkan turistler, su yüzüne çıkan balinayı görünce şaşkınlık yaşadı. Turistler, 10 metre uzunluğundaki balinayı cep telefonları ile saniye saniye görüntüledi. Balina, zaman zaman su püskürterek, gözlerden uzaklaştı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-06-02 13:14:31



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