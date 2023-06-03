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Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı

DHA

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapılarını açtı


Yiğit Can HELVACI/MUĞLA, (DHA) Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali oyuncu ve seslendirme sanatçısı Mustafa Alabora´nın açılış konuşması sonrası 2 Haziran´da kapılarını açtı.Armutalan Kültür Merkezi´nde gerçekleşen açılış töreni sonrası Şef Eray İnal yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Marmaris Açıkhava Tiyatrosu´nda festivalin ilk konseri için sahne  aldı.Amos Antik Kenti´nden ilham alarak bu yıl "Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne" temasıyla düzenlenen festivalin ilk etkinliğinde Mustafa Alabora, festivalin temasından yola çıkarak tarımsal üretimin nasıl sanatsal ve kültürel gelişme uzanabileceği, sanatın toplumlar ve kişiler üzerindeki olumlu etkisi üzerine sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği bir söyleşi gerçekleştirdi. Şef Eray İnal yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası´nın verdiği konsere ise sanatseverler yoğun bir katılım gösterdi.GENİŞ BİR PROGRAMA EV SAHİPLİĞİ YAPILIYORMarmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleşen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, 2-26 Haziran tarihleri arasında konserlerden panel, söyleşi, sergi ve atölye çalışmalarına, ücretli ve ücretsiz birçok etkinlikten oluşan geniş bir programa ev sahipliği yapıyor."Marmaris´i sanatla yeşerteceğiz" sloganıyla yola çıkan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali (MKSF), heyecan verici ve nitelikli etkinliklerle Marmaris´e kültür-sanat ağırlıklı, uluslararası, kaliteli ve kalıcı bir kimlik kazandırmayı, Marmaris´in kent kimliğine sanatla değer katmayı hedefliyor. Festival, dünya çapındaki sanatçıları sanatseverlerle buluşturmayı ve yerel değerlerimizi de uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlıyor.BU YILIN ODAĞINDA AMOS ANTİK KENTİ YER ALIYORHer yıl Marmaris sınırları dahilindeki 14 antik kentten birini öne çıkarmayı hedefleyen MKSF, ikinci yılında odağına Amos Antik Kenti´ni alıyor. Tarım için çok elverişli olmayan bir coğrafyada, günümüzde hâlâ geçerli ve çevreye duyarlı yöntemleri kullanarak elde ettikleri zengin ürünler sayesinde sanatsal bir talebin yükseldiği kültürel bir gelişimi de sağlayan kentten ilham alan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2023´ün teması, "Toprağın Gücünden Sanatın Büyüsüne" olarak belirlendi.  DHA-Kültür Sanat Türkiye-Muğla DHA
2023-06-03 08:44:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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