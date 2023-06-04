Eski İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner yaşamını yitirdi

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- Eski İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner (101) Muğla'nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bodrum'da yaşayan 12 Eylül 1980 darbesi sonrası kurulan hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yapan emekli Korgeneral Selahattin Çetiner, saat 01.00 sıralarında Koyunbaba Mahallesi'nde yaşadığı evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede tedaviye alınan Çetiner, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çetiner´in cenazesinin yarın 13.45 uçağıyla İstanbul'a götürüleceği ve Selimiye Orduevi'nde yapılacak törenin ardından 6 Haziran'da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-06-04 13:08:10



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