Bodrumspor, Play-Off finaline yükseldi



Bodrumspor Eyüpspor: 2-0Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Ali Saygın Öğel

BODRUMSPOR: Sousa Üzeyir, Süleyman, Ali, Eren (Dk. 68 Burak), Musah, Erkan (Dk. 68 Hakan Özmert), Samet (Dk. 82 Orgill), Gökdeniz, Kenan Özer, Celal (Dk. 60 Umar)

EYÜPSPOR: Harun Mehmet Murat, Uğur, Alpaslan, Ömer, Mustafa (Dk. 57 Umut), Dibba (Dk. 72 Cenk Ahmet), Babel (Dk. 72 Del Valle), Melih, Sinan (Dk. 85 Taşkın), İbrahim (Dk. 57 Bekir)

GOLLER: 90+2 Üzeyir, 90+8 Süleyman (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Alpaslan, Pa Dibba, Uğur Umut (Eyüpspor), Sousa(Bodrumspor)Spor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı finalinde İstanbul'da 1-0 yenildiği Eyüpspor'u evinde 2-0 yenmeyi başaran Bodrumspor, adını finale yazdırdı. Bodrumspor böylece finalde Pendikspor'un rakibi oldu.

Tarihinde ilk kez bu sezon 1'inci Lig'de mücadele eden ve Play-Off'a kalan yeşil-beyazlılar Bodrum İlçe Stadı'nda Eyüpspor karşısında uzatma anlarında 90+2'nci dakikada Üzeyir'in müthiş golüyle 1-0 öne geçti. Ege ekibi, 90+8'inci dakikada bu kez Süleyman'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince Bodrumspor finale çıktı.

Maçın ardından Bodrum İlçe Stadı adeta karnaval alanına döndü. Futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar büyük mutluluk yaşadı. Kariyerinde ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayan eski ünlü futbolcu Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve futbolcuları ise finali son anlarda kaçırarak büyük üzüntü yaşadı. Bodrumspor, Spor Toto 1'inci Lig finalinde normal sezonu üçüncü tamamlayıp direkt finale çıkan Pendikspor'un rakibi oldu. Karşılaşma tek maç üzerinden tarafsız sahada oynanacak. Kazanan takım adını ilk kez Süper Lig'e yazdıracak.

32'nci dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Kenan Özer'in ceza sahası dışından frikik vuruşunda top az farkla auta çıktı.

63'üncü dakikada ev sahibi atağında ceza sahası içinde Gökdeniz'in vuruşunda top kalecide kaldı.

82'nci dakikada Gökdeniz'in sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

90+2'nci dakikada Bodrumspor golü buldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazında kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden Üzeyir'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

90+8'inci dakikada yeşil-beyazlılar farkı ikiye çıkardı. Sağdan Kenan'ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde Süleyman'ın kafa vuruşunda top filelere gidince finale çıkan taraf Bodrumspor oldu: 2-0.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2023-06-04 18:27:50



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