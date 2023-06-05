Turistin kaybettiği köpeği bulan polisler, para ödülünü kabul etmedi 



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesine tatile gelen İsrail uyruklu Kristin Shamshoum'un kaybolan 'Toy Poodle' cinsi 'Ciao' isimli köpeği polis tarafından bulundu. Köpeğini bulana 2 bin euro ödül vaadinde bulunan Shamshoum, parayı emniyet teşkilatına bağışlamak istedi ancak bu talep kabul edilmedi.

İsrailli Kristin Shamshoum, 3 Mart´ta yatıyla geldiği Marmaris Yat Limanı'nda bir restoranda yemek yerken, tasmasını çıkardığı köpeği 'Ciao'yu kaybetti. Shamshoum, durumu Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, E.E. isimli kişinin, 'Ciao'yu kucağında götürdüğünü tespit etti. Ekipler, dün belirlenen adreste E.E.'yi yanındaki Ciao ile buldu. E.E., polisteki ifadesinde, köpeği tasması olmadığı için sahipsiz sandığını ve bu nedenle alıp, eve götürdüğünü söyledi. E.E., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ciao da sahibi Shamshoum'a teslim edildi. Köpeğini bulana 2 bin euro ödül vaadinde bulunan Shamshoum, parayı emniyet teşkilatına bağışlamak istedi ancak yetkililer teşekkür edip, kabul etmedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-06-05 16:21:26



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