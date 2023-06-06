Fethiye'de salça kazanına kazana düşen Öykü, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

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Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde salça kaynatılan kazana düşen 2 yaşındaki Öykü Merve, ağır yaralındı. Vücudunda 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar meydana gelen Öykü, ilk müdahalenin ardından, ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Fethiye Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kış için salça kaynatılan kazanın çevresinde oynayan Öykü Merve, dengesini kaybederek kazana düştü. Acı içinde feryat eden çocuk, ailesi tarafından kazandan çıkartılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Öykü Merve'nin vücudunda 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar meydana geldi. Hayati tehlikesi bulunan Öykü, yapılan görüşmenin ardından ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'ne sevk edildi. Öykü Merve burada tedaviye alınırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Sedat ÜNAL

2023-06-06 21:16:12



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