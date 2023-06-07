35 yıl hapisle aranan dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, dolandırıcılıktan 35 yıl hapisle aranan Sadrettin Batuhan Tasım (21), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan 8 ayrı dosyası olan ve 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Sadrettin Batuhan Tasım'ın Marmaris'te olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla Tasım, evinde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tasım, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2023-06-07 12:25:41



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