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Salça kaynatılan kazana düşen Öykü'nün hayati tehlikesi sürüyor

DHA

Salça kaynatılan kazana düşen Öykü'nün hayati tehlikesi sürüyor


Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde salça kaynatılan kazana düşen 2 yaşındaki Öykü Merve'nin ambulans uçakla sevk edildiği İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Fethiye Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kış için salça kaynatılan kazanın çevresinde oynayan Öykü Merve, dengesini kaybederek kazana düştü. Acı içinde feryat eden çocuk, ailesi tarafından kazandan çıkartılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Öykü Merve'nin vücudunda 2'nci ve 3'üncü derecede yanıklar meydana geldi. Hayati tehlikesi bulunan Öykü, yapılan görüşmenin ardından ambulans uçakla İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'ne sevk edildi. Öykü Merve burada tedaviye alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, minik Öykü Merve'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Prof. Dr. Sağlam, "Çocuğumuz bize Fethiye'den entübe şekilde geldi. Vücudunun büyük bölümü yanık. Hemen pansumanları yapıldı. Yoğun bakıma alındı. Bugün de 2 kez pansumanları yapıldı. Ağır yanıklar olduğu için kendisinin hayati tehlikesi sürüyor" dedi.
Öte yandan Öykü Merve için sosyal medyadan kan ihtiyacı olduğu belirtilmesi üzerine birçok kişinin Kızılay'a giderek kan bağışında bulunduğu bildirildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Sedat ÜNAL
2023-06-07 19:19:20

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