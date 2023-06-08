Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın 4 ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili öncesi sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Bodrum, Milas, Marmaris ile Fethiye ilçelerinde 1-7 Haziran tarihleri arasında şüphelilerin ev iş yerlerine yapılan baskınlarda 129 gram kokain, 4 gram kubar esrar, 15 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 4 gram skunk, 5 uyuşturucu kullanma ve 1 esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-06-08 14:11:00
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