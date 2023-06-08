Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın 4 ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili öncesi sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmanın ardından operasyon düzenledi. Bodrum, Milas, Marmaris ile Fethiye ilçelerinde 1-7 Haziran tarihleri arasında şüphelilerin ev iş yerlerine yapılan baskınlarda 129 gram kokain, 4 gram kubar esrar, 15 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 4 gram skunk, 5 uyuşturucu kullanma ve 1 esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-06-08 14:11:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.