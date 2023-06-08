Kamyondaki çamaşır makinesinde uyuşturucu ele geçirildi

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, kamyonun kasasındaki çamaşır makinelerinden birinin kazanına gizlenmiş 100 gram skunk ve 278 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Umut Yorulmaz (40), tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'den bir kamyon ile Ortaca'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ortaca kent merkezinde dün durdurulan çamaşır makinası yüklü kamyonda arama yapıldı. Aramada, çamaşır makinelerinden birinin kazanına gizlenmiş 100 gram skunk ve 278 sentetik hap ele geçirildi. Kamyon şoförü Umut Yorulmaz gözaltına alındı.

Yorulmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ortaca Cavit AKGÜN

2023-06-08 14:36:09



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