Genç Parti Muğla İl Başkanı ve oğlu kazada yaralandı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Genç Parti Muğla İl Başkanı Michael James Aşkar (50) ile oğlu Justin Boreas (11) yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Menteşe ilçesi Göktepe yolunda meydana geldi. Şenyayla istikametinden Menteşe'ye seyir halinde olan Genç Parti Muğla İl Başkanı Michael James Aşkar yönetimindeki 31 KOJ 69 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada Michael James Aşkar ile oğlu Justin Boreas yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Michael James Aşkar ile oğlu Justin Boreas Aşkar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ile oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-06-09 00:35:22



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