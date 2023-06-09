Bodrum'da denizin dibinden 10 ton 'katı atık' çıkarıldı



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Çevre Haftası' etkinlikleri kapsamında denizin dibinde yapılan temizlik çalışmasında 10 ton katı atık toplandı. Denize 15 bin çipura ile 15 bin levrek yavrusu bırakıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çevre Haftası kapsamında Bodrum'da bir dizi etkinlik yapıldı. Torba Balıkçı Barınağı'nda yapılan etkinliğe Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı Koray Kemiksiz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve idari amirler katıldı. Etkinlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar deniz dibi temizliği kapsamında dalış yaptı. Deniz dibinden şişeden damacanaya, tonozdan hayalet ağlara kadar pek çok katı atık çıkarıldı. Bunun yanı sıra vinç yardımıyla deniz dibinden tonoz çıkarıldı. Denizden çıkartılan toplam 10 ton katı atık görenleri şaşırdı. Etkinlikte, çekilen fotoğraflar sergilendi.

'30 BİN YAVRU BALIK BIRAKILDI'

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bodrum Su Ürünleri Kooperatifi iş birliğinde TURMEPA'ya ait atık toplama gemisine bedelli yer tahsisi protokolü imzalandı. Etkinliğe katılan heyet denize 15 bin çipura ve 15 bin levrek yavrusu bıraktı. Öte yandan, dalgıçlar denizde 'En büyük temizlik kirletmemektir' yazılı pankart açtı.

'ASIL MESELE DENİZİ KİRLETMEMEK'

Etkinlikte konuşan Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız tarafından 5 12 Haziran tarihleri arası çevre günü nedeniyle ülkemizde Çevre Haftası olarak kutlanıyor. Bu anlamda farkındalık yaratmak için işbirlikçilerimiz, paydaşlarımız ve duyarlı Muğlalı hemşerilerimizle birlikte barınakta Türkiye'de bir ilk olan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün su altı dalış timiyle deniz dibi temizliği yaptık. Bu temizlik çalışmalarını 3 yıldır aralıksız yapıyoruz. Sadece temizlemekle çöp toplamakla olmuyor. Asıl mesele denizi kirletmemek. Tek isteğimiz ve dileğimiz bu ve etkinlikleri bunun için yapıyoruz. Denize atılan her bir atık deniz dibi yaşamını olumsuz etkiliyor. Bize miras kalan mavi vatanımızın gelecek kuşaklara da miras bırakılması bizim için en büyük görevdir. Deniz Temiz Derneği'ne (TURMEPA) buradaki atık toplama gemileri için yer tahsisi yaptık. Balıkçılarımız birer TURMEPA gönüllüsü oldu. Çirkin manzara ortada. Dalgıçlarımız aracılığıyla deniz dibini temizleyeme devam ediyoruz" dedi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-06-09 18:25:22



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