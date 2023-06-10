Bodrumspor'a İsmet Taşdemir'den açık kapı



BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig Play-Off finalinde Akhisar'da Pendikspor'a 2-1 yenilerek Süper Lig'e yükselme hayallerine veda eden Bodrumspor'da sözleşmesi sona eren teknik direktör İsmet Taşdemir, yeşil-beyazlılara açık kapı bıraktı. Deneyimli teknik adam, Bodrumspor'la çok önemli işler yaptıklarını söyledi. Kaybedilen finalin üzüntüsünü yaşadıklarını ancak oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade eden Taşdemir, "Bodrumspor benim hayatımda çok önemli yere sahip. Ben kulübümle görüşmeden hiçbir takımla görüşmem. Önceliğim Bodrumspor yönetimiylye oturup konuşmak" dedi. Pendikspor yenilgisinin ardından büyük moral bozukluğu yaşayan Başkan Rıza Karakaya'nın ise 12 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa edeceğine yönelik iddialar devam ediyor. Henüz net bir açıklama yapmayan Karakaya'nın nasıl bir tutum sergileyeceği camiada merak konusu oldu. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-06-10 11:32:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.