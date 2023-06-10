Karaada'da mahsur kalan 9 kaçak göçmen kurtarıldı

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Karaada üzerinde mahsur kalan ve yardım talebinde bulunan 9 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 8 Haziran saat 16.35'te Karaada üzerinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, kendi imkanlarıyla ada üzerine çıkan 9 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-06-10 11:42:17



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