Mezuniyet töreninde depremde ölen arkadaşlarını unutmadılar



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin (MSKÜ) mezuniyet töreninde, öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölen arkadaşlarının fotoğraflarını taşıdı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden mezun olan 11 bin 500 öğrenci için 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Atatürk Stadyumu'ndaki programın açılışında, selamlama yürüyüşüne katılan öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden arkadaşları Furkan Çelik, Demet Koku, Hediye Şerifoğlu, Abuzer Aydınlık, Ekin Mira Kazancı, Cansu Karataş, Mehmet Altunay, Dila Yabancı, Emre Şen, Mehmet Özelçi, Tanya Eskiocak ve İsmail Cem Keremoğlu'nun fotoğraflarını taşıdı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, törende mezun öğrenciler adına konuşmalar yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, törendeki konuşmasında, 11 bin 500 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Kuruluşundan günümüze 21 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 16 meslek yüksekokuluna ulaştık. Bu okullarda ön lisanstan lisansüstüne 403 programda eğitim öğretim hizmeti veriyoruz. Kayıtlı öğrenci sayımız 43 bin ve bu öğrencilerimizin 10 bini geçtiğimiz güz döneminde aramıza katıldı. Bölüm ve programlarımızın doluluk oranı neredeyse yüzde yüze yakın" dedi. Mezuniyet töreni, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-06-10 14:33:54



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