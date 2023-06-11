Bodrum'dan Karakaya'ya büyük destek

BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig Play-Off finalinde Akhisar'da Pendikspor'a 2-1 kaybedip Süper Lig'e yükselme fırsatını kaçıran Bodrumspor'da camia, istifa sinyalleri veren Başkan Rıza Karakaya'ya büyük destek verdi.
Sosyal medya hesabından, "Aynı yalanlardan yoruldum, sağlık problemlerim var. Bodrumspor için bugüne kadar dayandım" açıklamasıyla gündeme gelen Karakaya'ya hem camia hem de Bodrumsporlu taraftarlardan, 'Bizi bırakma' mesajı geldi. Bodrumspor'da 12 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Rıza Karakayı'yı ikna etmek yoğun caba sarf eden camia 13 Haziran Salı gününe kilitlendi. Rıza Karakaya'nın salı günü dernek genel kurul toplantısına katılacağı ve kesin kararını açıklayacağı kaydedildi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2023-06-11 12:40:30
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