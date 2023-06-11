Bodrum'da depremzede çocukların eğitimi için ünlü isimler sahne aldı



Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA) TÜRK Eğitim Derneği (TED) Bodrum Koleji 'Deprem Geleceğimizi Yıkmasın' kampanyası kapsamında ünlü isimlerin sahne aldığı bir konser düzenledi. Konser gelirleri Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde ailelerini kaybeden çocukların eğitimine katkı sağlamak için bağışlanacak.Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından TED Bodrum Koleji, çocukların eğitim hayatlarının etkilememesi amacıyla 'Bodrum Dayanışma Hareketi'ni başlattı. Bu kapsamda, 'Deprem Geleceğimizi Yıkmasın' kampanyası ile TED Bodrum Koleji'nde ünlü isimler sahne aldı. Dayanışma konserine Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Konserde Zülfü Livaneli, Grup Gündoğarken, Suzan Kardeş, Jehan Barbur, Olgun Şimşek, Gürkan Uygun sahne aldı. Ünlü isimler sevilen şarkıları seslendirirken, konsere gelen vatandaşlar sanatçıların şarkılarına eşlik etti. Ünlü isimler bir arada sahneye çıkarak Zülfü Livaneli'nin şarkılarını Livaneli ile birlikte söyledi. Öte yandan, dayanışma konserinin tüm geliri depremde anne-babasını kaybeden çocukların eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneği'nin 'Deprem Geleceğimizi Yıkmasın' kampanyasına bağışlanacak."1500 DEPREMZEDE ÖĞRENCİMİZİ OKULLARIMIZA ALDIK"Depremzede çocukların eğitimleri için çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Türk Eğitim Derneği 95 yıl önce büyük önder Atatürk'ün kurmuş olduğu eğitimdeki ilk sivil toplum örgütü. Biz bugüne kadar tüm afetlerde varız ama 40'ından sonra. İnsanlara acılarını yaşamaya müsaade edip sonra bir sivil toplum örgütü olarak yapmamız gerekeni, üstümüze düşeni gerçekleştiriyoruz. Bugün hala Soma'daki şehitlerimizin çocuklarını okutuyoruz. Bu deprem hepimiz için büyük bir acıydı. Biz Türk Eğitim Derneği olarak yardımlarımızla birinci planda, ikinci planda 1500 depremzede öğrencimizi misafir öğrenci olarak okullarımıza aldık. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Afeti unutmaması gereken devlet ve sivil toplum örgütleridir. Bütün sivil toplum örgütleri neredeyse üniversite öğrencilerine burs veriyor. Biz bir fark yarattık, 2 bin öksüz çocuğumuza anaokulundan lise sona kadar sadece para vermiyoruz. Onlar için akademik, sosyal, psikolojik ve maddi destek programı hazırladık. Sahadaki arkadaşlarımız deprem bölgesinde evlatlarımızı bir bir ziyaret ediyorlar. Burada hem bağışçılarımız hem de TED'in kaynaklarıyla, Türkiye'nin kıymetli sanatçıları bu birlikteliğe destek veriyor. Afetlerden sonra en önemli şey yardımların sürdürülebilir olmasıdır. Bizim işimiz eğitim ve biz evlatlarımıza sahip çıkacağız" diye konuştu.Konser plaket töreninin ardından sona erdi.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Muğla / Bodrum DHA

2023-06-11 13:01:01



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