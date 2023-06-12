Eski Bakan Zeybekci kazada yaralandı



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)ESKİ Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kendi kullandığı pick-up tipi kamyonet ile Muğla'nın Ula ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kazada yaralanan Zeybekci ile araçtaki arkadaşı İbrahim Ünlü hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Zeybekci ve arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde Ula ilçesinin Gölcük Mahallesinde meydana geldi. Muğla'dan Denizli yönüne gitmekte olan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yönetimindeki 20 AGZ 623 plakalı kamyonet, yağmurun kayganlaştırdığı yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan pick-up tipi kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan Zeybekci ve arkadaşı İbrahim Ünlü, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeybekci ve arkadaşının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Ula Cavit AKGÜN

2023-06-12 19:50:54



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