Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki baba- kız öldü



Sedat ÜNAL/ SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Gülnihal Yıldırım (57) ile araçtaki babası Halil Yıldırım (81), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bayır Mahallesi'nde meydana geldi. Fethiye'den Antalya'ya gitmekte olan Arif Nas yönetimindeki Pamukkale Turizm'e ait 35 PK 260 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Gülnihal Yıldırım'ın kullandığı 35 AH 4275 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, otomobilde yolcu konumunda bulunan baba Halil Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Gülnihal Yıldırım ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan sürücü Gülnihal Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Arif Nas'ı gözaltına aldı. Nas ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Sedat ÜNAL

2023-06-12 20:31:55



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