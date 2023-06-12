Eski Bakan Zeybekci kazada yaralandı (2)

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ZEYBEKCİ'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, Muğla'da meydana gelen trafik kazasında eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Doç. Dr. Togan, "Sayın Bakanımızın sağlık durumu gayet iyi. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Kendisini müşahede amaçlı takip edeceğiz. Hastanemizde bugün misafir etmeye çalışırız" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-06-12 20:35:24



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