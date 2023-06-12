Eski Bakan Zeybekci kazada yaralandı (3)

2023 İETT ücretleri ne kadar?

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'BİR KAZA GEÇİRDİK, GAYET İYİYİZ MERAK ETMEYİN'

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Zeybekci, "Bir kaza geçirdik, gayet iyiyiz merak etmeyin. Merak ederek arayan bütün dostlara teşekkür ediyorum. Yakından gelmeye çalışanlara da hiç gerek yok. Allah razı olsun. Rabbim sizleri korusun. Allah'a emanet olun" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-06-12 23:02:51



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