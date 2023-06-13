FETÖ şüphelileri, Yunan adalarına kaçarken yakalandı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Ortaca ilçesi açıklarında tekneyle Yunan adalarına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ile 2 organizatör, ortak operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, istihbarat sonucu FETÖ üyesi oldukları ileri sürülen 6 kişinin içinde bulunduğu teknenin Ortaca ilçesi Sarıgerme açıklarında tespit etti. Bunun üzerine Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile ortak operasyon başlatıldı. Tekne, saat 02.00 sıralarında uluslararası deniz sınırına ulaşmadan durduruldu. Meslekten ihraç edilen asker, polis ve öğretmenin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ile 2 organizatör, gözaltına alındı. Yunan adalarına kaçmaya çalıştığı tespit edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Sedat ÜNAL
2023-06-13 11:36:54
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