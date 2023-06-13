Bodrumspor'da Başkan Karakaya'dan şartlı devam



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'deki ilk sezonunda Play-Off finali oynayan Bodrumspor'da Pendikspor'a 2-1 kaybedilen final sonrası istifa sinyali veren Başkan Rıza Karakaya, olağan genel kurulda başka aday çıkmayınca göreve yeniden seçildi. Kulüpte 12 yıldır başkanlığı yürütüp kongre divanının isteğiyle mevcut yönetimiyle tekrar seçilen Karakaya, somut adımlar atılmazsa 1 ay içinde görevi bırakacağını söyledi.

IMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Konferans Salonu'nda yapılan seçime Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üyeler katıldı. Seçimde mevcut Başkan Rıza Karakaya, yönetim listesini Divan Kurulu'na sunmayıp aday olmadı. Divan Kurulu'nun talebi üzerine Karakaya ve mevcut yönetiminin tekrar aday olması istenerek oylamaya gidildi. Oylamada Rıza Karakaya ret oyu verirken, çoğunluğun evet vermesiyle birlikte Karakaya ve yönetimi tekrar seçildi.

ARAS: "BİRLİK VE BERABERLİK OLURSA ÖNEMLİ İŞLERE İMZA ATARIZ"

Genel kurulda konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrumspor mevcut yönetim kurulu ve başkanımızın liderliğinde çok önemli işlere imza attı. Bugün ki başarı sadece bugün ki başarı değildir. Bugüne kadar atılmış adımların, örülmüş tuğlaların getirdiği bir başarıdır. Altyapısı yapılmadan hiçbir başarıyı yakalayamazsınız. Bodrumspor'a bugüne kadar hizmet veren, emek veren herkesin önünde saygıyla eğilmek lazım. Birlik ve beraberlik olursa çok daha büyük başarılara imza atmak kaçınılmazdır" dedi.

KARAKAYA: "GEÇİCİ SÜREYLE KABUL ETTİM"

Geçici süreliğine başkanlığı kabul ettiğini söyleyen Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya ise, "Genel kurulun tek adayı olarak 6 kere buraya seçildim. Bugün buraya arkadaşlarımla liste getirmeyecektik. Ben geçici olarak 1 aylığına bu görevi kabul ediyorum. Bugün konuştuğumuz somut adımlar bu 1 ayda gerçekleşirse göreve devam edeceğiz. Bodrumspor'u inşallah daha iyi yerlere taşıyacağız. Bana ve ekibime güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. Başkanımla benim aramı kimse bozamaz. Benim aile büyüğümdür" diye konuştu. Rıza Karakaya başkanlığındaki yönetim Hüseyin Gözütok, Gürkan Topan, Baran Akcan, Fatih Öztarakçı, Fatih Murat Yıldız, Mehmet Dağoğlu, Hadi Türk, Murat Önder, Arif Karaman, Zeynel Kılıç, Hacı İbrahim Dalda, Murat Süren, Caner Tuna, Soykan Kurtuluş, Yüksel Aslan, Halil Teke, Ayşen Kılıç Bozan, Murat Ögün Yıldız, Nihal Ermiş ve Necdet Baştuğ isimlerinden oluşuyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Genel kuruldan detay

Ahmet Aras konuşması

Rıza Karakaya konuşması

Genel ve detay görüntüDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2023-06-13 14:31:40



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