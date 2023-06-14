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Bodrum'da yasak olmasına rağmen devam eden inşaat çalışmalarına tepki

DHA

Bodrum'da yasak olmasına rağmen devam eden inşaat çalışmalarına tepki


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yasak olmasına rağmen; belediyenin yürüttüğü Turgutreis İş Merkezi İnşaatı ve meydan düzenleme ile altyapı çalışmaları tepkilere neden oluyor. İnşaat çalışmalarının turizmi olumsuz etkilendiğini belirten BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "İnşaatların devam etmesi, yerli ve yabancı turistleri rahatsız ediyor. Bölge esnafının ve vatandaşının da bu konuda sıkıntıları var" dedi. Her sene benzer çalışmaların yapıldığını dile getiren esnaf Ozan Şimşekoğlu ise "Bu durum esnafa büyük zarar veriyor. Kazı çalışmalarının hepsi, artık bir anda yapılsın ve bitsin" ifadelerini kullandı.
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından olan Bodrum'da 15 Mayıs itibarıyla inşaat yasağı başladı. Ancak yapılan denetimlere ve kesilen cezalara rağmen inşaat çalışmalarının devam etmesi hem bölgede yaşayanların hem de turistlerin tepkisine neden oluyor. Turgutreis Mahallesi'ndeki meydan ve altyapı düzenlemesinin yanı sıra belediye mülkiyetindeki iş merkezinin inşaatı da tepki gösterilen alanlardan biri. Proje nedeniyle bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken farklı rotalar üzerinden trafik akışı sağlanıyor. Otel, sahil ya da evlerine gitmek isteyenler, çalışmalar nedeniyle etrafı sacla kapatılan dar yollardan ilerlemek zorunda kalıyor. Yaz sezonuna girilmesine rağmen gerek altyapı çalışmalarının devam etmesi gerekse meydan projesinin sürmesi tepkilere neden oluyor. Esnaf, turizmde yoğunluğun yaşandığı bir dönemde kapanan yollar nedeniyle, turistlerin alışverişe gelmediği için işlerinin kötü gittiğini söylüyor. Araç sürücüleri ise yolların bozuk olmasından dolayı hem sürüşte hem de park yeri konusunda sorunlar yaşamaktan yakınıyor.
'İNŞAAT ÇALIŞMALARINDAN RAHATSIZIZ'
İnşaat çalışmaları nedeniyle turizmin olumsuz etkilendiğini belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "İnşaatların devam etmesi yerli ve yabancı turistler rahatsız ediyor. Bunun yanında bölge esnafı ve vatandaşlarının da bu konuda sıkıntıları var. Zaman yönetimini çok iyi kullanarak belli dönemlerde inşaatların yapılmasının öneminden bahsetmiştik. Bunu ilgili kurumlara yazılı olarak dile getirmiştik. Biz bu işin takipçisiyiz ve çift vardiya yöntemiyle sürecin hızlandırılması gerekiyor. Seyahat acenteleri bu inşaat çalışmalarını takip ediyor. Onlar da buna göre gelecek yıl uçak planlamaları yapıyor. Bu durum göz ardı edilmemelidir. Burada belli bir dönemde yaz sezonu açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çıkardığı yönetmeliğe göre 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arası göz ardı edilmemeli. Geçtiğimiz günlerde inşaat çalışmasından rahatsız olan turist, pansiyonu terk etti. Bunun üzerine zabıtayı arayarak konunun takipçisi olduk ve inşaat faaliyetini durdurmaya çalıştık. Kışın inşaatlar, yazın da biz çalışalım" dedi.
'HER TÜRLÜ TOZA, ÇAMURA VE GÜRÜLTÜYE KATLANDIK'
Yapılan çalışmalardan dolayı mağdur olduklarını söyleyen esnaf Buse Özdemir, "Turgutreis meydan ve altyapı projesi çok uzun zamandır var. Kış boyunca bitmesini bekledik. Her türlü toza, çamura ve gürültüye katlandık. Haziran ayında bitecek dendi ama maalesef bir türlü bitmiyor. Yollar berbat ve bizim tam önümüz marina. Yerli ve yabancı turistin yoğun olarak burada olması gerekiyor. Her gelen gibi biz de çok şikayetçiyiz. Yayaların geçmesi için kullanabileceği doğru düzgün bir yol yok. Araç park yeri sıkıntısı var. Bu yaz nasıl geçecek bilmiyorum. Keşke bu proje mayıs ayına kadar bitseydi" diye konuştu.
'ESNAFA BÜYÜK ZARAR VERİYOR'
Esnaf Ozan Şimşekoğlu ise "Bodrum'da her sene buna benzer çalışmalar yapılıyor. Bunlar Bodrum ve Turgutreis'in güzelleşmesi için yapılan çalışmalar ama bu durumlar esnafa büyük zarar veriyor. Esnaf bir şekilde bunun altından kalkmaya çalışıyor ama her sene bu kazı çalışmalarının sonunun gelmesini bekliyoruz. Kazı çalışmalarının hepsi artık bir anda yapılsın ve bitsin, bu Bodrum için güzel olacak" ifadelerini kullandı.
'ESNAF VE BÖLGE HALKININ MAĞDUR OLMAMASI İÇİN HASSASİYETLE ÇALIŞIYORUZ'
Çevreye rahatsızlık vermemek, bölge sakinlerini ve esnafları mağdur etmemek için gece saatlerinde bile çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Turgutreis Mahallemizin hak ettiği, bölgemize yakışan, kent estetiğine uygun, yeşil alan ağırlıklı projemiz ihale kapsamında devam ediyor. Kurban Bayramı'na kadar önemli ölçüde çalışmaların tamamlanacağı projemizde, çarşı içi taş döşeme çalışmaları, dere düzenlemesi, yağmur suyu hatlarının yenilenmesi kısa sürede tamamlanmış olacak. Proje içinde yer alan iş merkezinin yenilenmesi de bir taraftan devam ederken bayrama kadar ağır işleri büyük bir bölümünü bitireceğiz. Burada esnafımızın, bölge sakinlerimizin mağdur olmamaları için büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Bir aksilik olmaması durumunda da ağustos ayında halkımızın hizmetine açmış olacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-06-14 12:04:11

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