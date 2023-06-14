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Şef Serhat Doğramacı'nın gastronomide yeni adresi 'Mezra' Yalıkavak oldu

DHA

Şef Serhat Doğramacı'nın gastronomide yeni adresi 'Mezra' Yalıkavak oldu


MUĞLA, (DHA) BODRUM Yalıkavak' ta açılışa gün sayan Mezra Restoran'ın menülerine Şef Serhat Doğramacı imza atacak. Ürünlerin kendi bahçesinden ve lokal üreticilerden tedarik edildiği restoranda fine dining ve geleneksel Türk yemekleri misafirlerle buluşacak.
Başkent Holding bünyesinde gastronomi sektöründe hizmet veren ve birbirinden ünlü global markalara imza atan Başkent Grup Restaurant İşletmeleri A.Ş., Bodrum Yalıkavak'ta yedi dönüm arazi üzerinde kurduğu Mezra' Yalıkavak markasının menüleri 2020 Masterchef şampiyonu Serhat Doğramacı imzasını taşıyor.Mezra Yalıkavak doğal ve sürdürebilir yaşamı destekleyen, içiçe geçmiş doğal-luxury konseptlerden oluşuyor. Farklı konseptiyle yepyeni bir devir açan Mezra Yalıkavak, doğal yaşamı koruyarak, misafirlerine sunduğu ürünleri tamamen doğal olarak kendi bahçesinde üretip, en taze en doğal şekilde menüsünde yer vererek, sürdürülebilir bir proje olma özelliği ile Türkiye'de ve hatta dünyada böylesine bir sunum ile adından söz ettirecek. 
SERHAT DOĞRAMACI "BU SEZON ÖNCELİĞİM BU PROJE OLDUĞU İÇİN İŞ VE TELEVİZYON TEKLİFLERİNİ GERİ ÇEVİRMEK ZORUNDA KALDIM"
Mezra'nın head chefi Masterchef 2020 şampiyonu olarak tanınan Serhat Doğramacı; "Mezra'nın menüsündeki tüm ürünler Mezra'nın kendi bahçesinde yetiştirmekteyiz veya yakın çevredeki lokal üreticilerden tedarik etmekteyiz böylelikle karbon ayakizimizi en minumum seviyede tutuyoruz" dedi. Serhat Doğramacı, "Bu sezon tek önceliğim bu proje olduğu için tüm iş ve televizyon tekliflerini geri çevirmek zorunda kaldım. Ne yazık ki; tekliflere olumlu dönemiyorum" itirafından da bulunarak Mezra'nın özelliklerini anlatmaya şöyle devam etti:
"Güne başlangıçta Mezra'nın bahçesinde bulunan özel cins tavuklardan elde ettiğimiz yumurtaları topluyoruz. Bol süt veren keçilerin doğal sütü ile kaymak, yoğurt, peynir yapıyoruz. Bahçenin içinde birçok bitkinin yetiştiği bir sera ve tarla bulunmakta. Dalından toplanan meyveler ve mis gibi kokan sebzeler ile sağlıklı, doğal, uzun soluklu kahvaltı servisiyle güne başlıyor.  Akşam yemeğinde ise yüzyıllardır Anadolu topraklarında yapılmış keşkek gibi, büryan gibi yöresel lezzetleri modern sunumları ile misafirlerimize servis ediyoruz. 7 dönümlük bahçe içerisinde kahvaltı, akşam yemeği ve bar eğlence mekanını ayrı alanlarda sunuyoruz. Bahçenin alt kısmında yeralan Fine Dining restoranı ile her akşam beyaz örtülü masalarda geleneksel Türk yemeklerini lezzetseverlerle buluşturuyoruz. Mezra Yalıkavak, doğal yaşamı ve doğal beslenmeyi önde tutan, doğal kaynakların tüketimini en aza indiren, sürdürülebilirlik olmazsa olmazı olan, doğal-luxury konseptini birarada yaşatmayı başaran, uluslararası alanda Türkiye'nin gurur duyduğu bir proje."
Başkent Holding projesi Mezra sezon boyunca cemiyet, sanat ve iş sanat dünyasının önde geken isimlerine yeni bir adres oldu. Bodrum'un yıldızlı lacivert gökyüzünde, müzik direktörlüğünü ünlü Dj Doğuş Çabakçor'un yaptığı ve ünlü dj'lerin konuk olarak sıklıkla sahne alacağı Mezra'da eğlence ve lezzet bir arada olacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Restoranın detayları
-Serhat Doğramacı açıklamalar
DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum
2023-06-14 18:42:49

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