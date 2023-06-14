KKTC ile Bodrum arasında uçuş seferleri başladı



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bodrum arasında doğrudan uçak seferleri başladı. Haftada 2 gün yapılacak uçuşlarla ilgili Bodrum´da tanıtım yapıldı. Uçuşların Eylül sonuna kadar devam edeceği belirtilirken, ilk uçuşta 168 yolcunun geldiği kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nde bulunan özel bir havayolu firması tarafından Ercan Havalimanı ve BodrumMilas Havalimanı arasında uçuşlar başlatıldı. İlki bugün yapılan uçuş, haftada 2 gün olmak üzere 27 Eylül tarihine kadar sürecek. Bugün gerçekleştirilen uçuştu Bodrum´a 168 yolcu geldi. Çarşamba ve cumartesi günü yapılacak uçuşlarla ilgili tanıtım toplantısı Gümbet Mahallesi´ndeki bir otelde yapıldı. Toplantıya KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, havayolu firması yetkilileri ile çeşitli STK temsilcileri ve turizmciler katıldı.

'KÜÇÜCÜK ADADA HER ŞEY MEVCUT'

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nin ana vatan Türkiye´deki kardeşleriyle daha samimiyet içerisinde oluşturulan bu köprülerden çok daha samimi ve çok daha hızlı bir şekilde havayolu şirketlerinin oluşmasıyla ilgili çok ciddi girişimlerimiz oldu. Uçak bilet fiyatlarından hep şikayet ediyorduk. Uçak bilet fiyatlarının düşmesiyle ilgili yine ana vatan Türkiye´deki yetkililerle sohbetlerimizi yaptık. Daha 2 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´ne yapmış olduğu ziyarette yine aynı konuları konuştuk. Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´ne gelecek olan yolcuların arzu ettiğimiz rakamlara inmesiyle ilgili talimatların verildiğine şahitlik yaptık. Ne mutlu bize ki 3 gönlü güzel kardeşimin yaptığı girişimler sonrası Fly Kıbrıs Hava Yolları şirketini kurmalarından dolayı uçak bilet fiyatlarında ciddi bir şekilde indirim söz konusu oldu. Bir taraftan turizm, bir taraftan ebetteki turizmin ekonomiye olan katkısının yanında karşılıklı iş birliğidir. Karşılıklı iş birliği dediğimiz noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nde yaşayan herkes sizin bir parçanız, sizin bir kardeşiniz ana vatan Türkiye´de. Anadolu´nun bağrından kopup oraya gidip oraya yerleşenleriz biz. Aynı dili, aynı para birimini ve aynı dini paylaşanlarız. Turizmde iddialıyız, 10 bin yılı aşkın tarihi zenginliğimiz, doğal güzelliklerimiz ve sayamayacağımız birçok değerlerimizle ve de otellerimizle övünüyoruz. Dünyayla yarışır otellerimizin olduğundan da defaatlerce bahsediyoruz. Karşılıklı olarak yapılacak bu ziyaretlerin yanı sıra iş insanlarının birlikte yapacakları iş birlikleri o köprünün bağlantısının mimarı olacaktır. Küçücük adada her şey mevut. Küçük bir adayız, nüfusumuz küçük gönlümüz ve kalbimiz çok büyük" dedi.

Toplantıda konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Bodrum, Türkiye´deki turizm yerlerinden nazar boncuğu diyebileceğimiz nazar boncuklu bir ilçesidir. Türkiye´deki birçok ilden daha büyük ve Bodrum Türkiye´nin en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi. Turizm beldelerine gelen turistlerin öncelikle dikkat ettiği konu ulaşımdaki rahatlığı. Biz Milas-Bodrum Havalimanı´ndan Kıbrıs´a direkt uçuş yoktu. Ulaşım ne kadar kolaylaşırsa tercih edilme oranınız o kadar artıyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-06-14 22:55:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.