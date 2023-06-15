Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın 5 ilçesinde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum, Dalaman, Milas, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Ekipler, 5 ilçede 815 Haziran tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 443 kök kenevir bitkisi, 151 gram kenevir tohumu, 3 gram kokain, 406 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin, 38 gram skunk ve 1624 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-06-15 12:41:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.