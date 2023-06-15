Muğlaspor'da Erkan Aslan dönemi



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) Bölgesel Amatör Lig temsilcilerinden Muğlaspor, teknik direktörlük için Erkan Aslan ile anlaşmaya vardı.

Geçen sezon Yunus Emre Belediyespor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam Erkan Aslan, Muğlaspor'u şampiyonluk hedefine ulaştırmak için geldiğini belirtti. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Başkan Vekili Haluk Beyimoğlu, Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı, Genel Kaptan Yiğit Salih Tozlu, Basın Sözcüsü Barış Yayman ve Futbol Direktörü Ozan Özkan'ın katılımıyla Erkan Aslan için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. Muğlaspor gibi büyük bir camiada göreve gelmekten mutluluk duyduğunu ve şampiyonluk için burada olduğunu dile getiren Erkan Aslan, "Muğlaspor büyük bir camia, buraları hak eden bir kulüp değil. Biz buraya şampiyonluk yaşamak için geldik. Muğlaspor'u sevenler, Muğlalılar ve tüm taraftarları tribünleri doldurmaya ve sezon sonunda özlenen şampiyonluğu beraber kutlamaya, bu büyük heyecanı beraber yaşamaya davet ediyoruz. İnşallah el birliğiyle Muğlaspor'u hak ettiği yere çıkaracağız" dedi. Başkan Kıyanç ise "İnanıyorum ki birlikte çıktığımız bu yolda hepimizin gurur duyacağı bir Muğlaspor oluşturacağız" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-06-15 13:27:18



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