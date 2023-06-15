Milaslı güreşçi Avrupa üçüncüsü oldu

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi'nin 17 yaşındaki sporcusu Mehmet Hanifi Sarp, Avrupa üçüncüsü oldu.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 12-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 45 kiloda mindere çıkan Mehmet Hanifi Sarp, Slovak rakibi Zoltan Both´u 8-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Mehmet Hanifi Sarp, Avrupa üçüncüsü olarak ağustos ayında İstanbul'da yapılacak olan Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde Türkiye'yi temsil etme hakki elde etti.DHA-Spor Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-06-15 13:30:12
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