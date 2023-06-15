Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 tutuklama

Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum, Milas ve Yatağan ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 tabanca, 3 av tüfeği, 5 şarjör, 1 kama, 1 kılıç ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi. Göaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbarat çalışması sonucu, Bodrum, Yatağan ve Milas ilçelerinde silah ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yatağan, Milas ve Bodrum ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada ruhsatsız 4 tabanca, 3 av tüfeği, 5 şarjör, 138 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 kama, 1 kılıç, suçta kullanıldığı değerlendirilen 11 cep telefonu ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-06-15 13:41:28
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