Muğla ve Aydın'da uyuşturucuya 4 tutuklama

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA ve Aydın'da, polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Muğla'nın Yatağan ve Aydın'ın Çine ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde narkotik köpeği 'Naz' ile yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi ve kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Tufan Biçen (29), Soner Canlı (43), Berk Çiçek (23) ve Lütfi Çiçek (59), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-06-16 00:25:49
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