Fethiyespor'da kongre günü

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FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig'deki Muğla temsilcisi Fethiyespor'un olağan genel kurul toplantısı yarın yapılacak. Fethiye Kültür Merkezi Kapalı Konferans Salonu'ndaki kongre saat 17.00'de başlayacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 24 Haziran'da aynı saatte, aynı yerde çoğunluk aranmadan yapılacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-06-16 11:29:20



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