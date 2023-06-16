Bodrum'da makilik yangınına milli ve yerli helikopter Nefes'le müdahale (2)

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17 DÖNÜM ZARAR GÖRDÜ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilikte çıkan yangında ilk belirlemelere göre 17 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-06-16 18:32:54



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