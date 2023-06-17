Bodrum'da mera alanındaki kaçak yapı, ekipler tarafından yıkıldı



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, mera alanına yapılan kaçak yapı ve eklentileri, ekipler tarafından yıkıldı.

GölköyGündoğan kara yolu üzerindeki mera alanına İ.D. tarafından kaçak bir ev ile teras, ayrıca tuvalet, depo, müştemilat gibi eklentiler yapıldı. Ayrıca binanın çevresine bahçe düzenlemesi de yapılıp, kamusal alanda inşa edilen kaçak yapılar için yapı kayıt belgesi de alındı. Kaçak yapılar ile ilgili alınan yapı kayıt belgesi iptal edilip, yasal süreç tamamlandıktan sonra bölgede yıkım çalışması başlatıldı. Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan yıkım sırasında jandarma tarafından da güvenlik önlemi alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-06-17 15:19:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.